Заслуженный тренер России по фехтованию Виктор Князев скончался на 72-м году жизни

Федерация фехтования России на своём официальном сайте сообщила об уходе из жизни заслуженного тренера России Виктора Князева. Специалист скончался сегодня, 16 октября, на 72-м году жизни.

«Замечательный человек, высококвалифицированный специалист, по-настоящему увлечённый своим делом, Виктор Сергеевич многое сделал для развития фехтования в Ставропольском крае, воспитал сильных спортсменов, неоднократных победителей и призёров крупных международных и всероссийских соревнований.

В 1996–2000 годах в качестве второго тренера сборной России по женской шпаге участвовал в подготовке команды к Олимпийским играм – 2000 в Сиднее.

Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, коллегам, ученикам Виктора Сергеевича и всем, кому дорого его имя. Светлая память», — говорится в сообщении Федерации.

Отмечается, что информация о месте и времени церемонии прощания с Князевым будет опубликована позднее.

