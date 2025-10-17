Скидки
«Чем больше тебе пофиг — тем лучше». Чемпион России пошутил об игре в быстрые шахматы

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров забавно высказался об игре в быстрые шахматы.

«Вложил очень много эмоциональных сил в этот Суперфинал, поэтому для себя решил, что буду на чемпионате России по блицу и рапиду проще играть. В принципе, к турнирам по быстрым шахматам как будто надо проще подходить. Чем проще подходишь, тем лучше результат. Чем больше тебе пофиг, тем лучше (смеётся). К тому же после Суперфинала странно было бы ждать, что я буду полон сил и энергии. Потому просто играю, как получится», — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В воскресенье, 12 октября, определился новый чемпион России по шахматам. Впервые за последние годы титул достался не Владиславу Артемьеву. Новым победителем главного турнира российских гроссмейстеров стал 22-летний Арсений Нестеров.

