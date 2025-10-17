Скидки
«Не сказал бы, что шансы высокие». Нестеров — о попадании россиян на турнир претендентов

«Не сказал бы, что шансы высокие». Нестеров — о попадании россиян на турнир претендентов
Комментарии

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров оценил шансы российских шахматистов попасть на турнир претендентов.

– Верите, что кто-то из россиян всё-таки сможет отобраться? По сути, это последний реальный шанс попасть на турнир претендентов.
– Кубок мира на шахматном сленге называется «шаровым» турниром. Условно, Ян Непомнящий может в хорошей форме к нему подойти, но при этом случится один дурацкий зевок на весь турнир, который может похоронить шансы на победу. Потому что на короткой дистанции можно проиграть почти кому угодно, если на секунду концентрацию потерять. Поэтому, конечно, верю, что шансы есть. Честно говоря, верю, что даже у меня они есть, если так рассуждать. Но не сказал бы, что у кого-то они очень высокие, — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Комментарии
