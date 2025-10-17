Шахматист Арсений Нестеров: не понимаю, почему Гукеша считают ненастоящим чемпионом

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров высказался о победе индийского шахматиста Гукеша Доммараджу в матче за титул чемпиона мира.

– Гукеш стал чемпионом мира, но многие не считают его титул полноценным, из-за того что в битве не участвовал Магнус Карлсен. Какое у тебя мнение на этот счёт?

– С таким же успехом можно и Карпова не считать полноценным чемпионом мира, он же не выиграл матч у Фишера. Но очевидно, что это не так. Я, правда, этого не понимаю. Магнус самовольно снимается с матчей, сам отказывается защищать титул, и из-за этого теперь все к Гукешу относятся как к бумажному чемпиону. Он абсолютно честно выиграл этот матч! Понятно, что карта легла так, что он играл с Дином, который показывал свои худшие шахматы за последние лет 15, поэтому Гукешу, возможно, было чуть проще.

Но не понимаю, почему его считают ненастоящим чемпионом, если он честно выиграл этот матч. Думаю, самым простым и правильным способом остановить эти спекуляции будет следующий матч. Либо Гукеша скинут, и он останется в истории в одном ряду с шахматистами типа Эйве, который был очень сильным в моменте и один раз выиграл чемпионский титул, либо он отстоит титул и будет удерживать его ещё долго. Второй вариант, кстати, на мой взгляд, вполне вероятен, ведь Доммараджу – сильный шахматист. Надеюсь, тогда спекуляции остановятся, — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.