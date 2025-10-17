Скидки
«Это было шоу, причём безобидное». Чемпион России по шахматам – о выходке Накамуры

«Это было шоу, причём безобидное». Чемпион России по шахматам – о выходке Накамуры
Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров высказался об инциденте между представителем Индии Гукешом Доммараджу и американцем Хикару Накамурой. В матче США — Индия американец после победы бросил в зал короля.

– Недавно был инцидент между Гукешем и Накамурой в матче США – Индия. Бросок Хикару короля в зал – это шоу или неуважение к сопернику?
– У меня всегда на такие вопросы один ответ. Я предлагаю запретить футболистам праздновать голы и посмотреть, что будет, как на это общественность отреагирует (смеётся). Конкретно это было шоу, причём по меркам других видов спорта довольно безобидное. Можно включить трансляцию по киберспорту и посмотреть, как там люди себя ведут. Если это было неуважение, там ребята в тюрьму должны сесть все (смеётся).
Я просто не понимаю, почему мы считаем, что шахматисты не должны проявлять эмоции. Всё-таки мы имеем дело с людьми, а не роботами. Это странно, причём и с точки зрения популяризации шахмат. Мне кажется, любой вид спорта люди смотрят только из-за эмоций. Иначе бы все смотрели не турниры людей, а чемпионаты движков в шахматах или роботов в других видах спорта. Всё же эмоции играют ключевую роль для зрителей, а в шахматах у нас почему-то сохраняется такое пуританство, — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Эксклюзив
