Нестеров: до сих пор не могу понять, что не так в скандальной партии Карлсен — Ниманн

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров рассказал, верит ли в честную игру американского гроссмейстера Ханса Ниманна.

– После того как Ханс прошёл полиграф, веришь ли, что он не читерил?
– Ни на йоту. Как бы так аккуратнее объясниться, чтобы на меня в суд в Америке не подали (смеётся)… Как понимаю, факт, что он читерил на Chess.com в 12 и 16 лет, даже им не отрицается. Я-то, в общем, не склонен даже в 12 лет списывать, а в 16 – подавно. В этом возрасте, кажется, человек понимает, что он делает, когда мне начинают говорить: «Ну он же был ребенком…» Я тоже был ребенком, причём в то же время, но не читерил. Я не сомневаюсь, что он, мягко скажем, не самый честный игрок.
Совсем другое дело, что в классику он не читерит. До сих пор не могу понять, что такого в той партии с Магнусом, которая весь этот скандал запустила. Она хорошая, очень высокого уровня, но почему её не может провести хороший гроссмейстер, мне непонятно. То, что в последнее время он играет сам, верю. И в то, что, предположительно, деньги на хороших тренеров, хорошие рейтинги и какую-то медийность он набил не сам, тоже верю, — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

