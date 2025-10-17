«Это орудие пыток». Нестеров — о классическом контроле времени на «Большой швейцарке»

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров высказался о классическом контроле времени на масштабном открытом турнире ФИДЕ «Большая швейцарка».

– Веришь ли ты, что когда-то «классика» устареет? В последнее время во всех смыслах всё в жизни ускоряется, в том числе и шахматы.

– Понятия не имею, честно говоря. Нет, скорее всего, рано или поздно ускорение мы точно увидим. То есть, как минимум, пропадёт этот ужасный контроль «Большой швейцарки», когда партия может идти восемь с лишним часов – вспомните как Абдусатторов с кем-то мучил эндшпиль.

Во-первых, это очень странно. Ни один трудовой кодекс не пропустит такое по-хорошему. Потому что сама партия восемь часов идёт, ещё к ней четыре часа готовишься, ещё после неё надо что-то успеть. В итоге, всё заканчивается только к полуночи. Получаются жуткие трудовые дни с одним выходным. Это безумно выматывает игроков, организаторов, судей, комментаторов. Мне кажется, это должно быть запрещено Женевской конвенцией. Это орудие пыток, другого объяснения этому не вижу, — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.