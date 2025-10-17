Исаев выиграл мировой титул, Шахтарин — чемпион Европы. Итоги Кубка дружбы по муайтай

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

16 октября в Москве состоялся первый международный турнир по муайтай «Кубок дружбы», в котором приняли участие 18 спортсменов из шести стран: России, Таиланда, Франции, Египта, Ирана и Турции.

Турнир открыл министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярёв, отметивший растущую популярность муайтай в стране:

«Сегодня муайтай активно развивается в нашей стране – им занимаются более 60 тыс. человек. Этот вид спорта уже стал базовым в шести регионах России».

В рамках соревнований прошли девять поединков. Мировой титул завоевал возглавляющий рейтинг мировой лиги ONE FC Бейбулат Исаев, победивший чемпиона Азии и Африки египтянина Ибрагима Эльсави. А чемпионом Европы по версии WMC стал победитель Всемирных игр в Китае Константин Шахтарин, одолевший Джоао Мейбла из Франции.

В матчевой встрече между российскими и тайскими командами со счётом 3:1 победу праздновали хозяева турнира.

В международных боях Россию представили победитель Кубка мира по тайскому боксу и мастер спорта международного класса по муайтай Дмитрий Чангелия, а также победительница первенства мира и чемпионата среди юниоров и молодёжи София Саруханян. Оба спортсмена уверенно победили.

О значимости Кубка дружбы для страны рассказал президент Федерации муайтай России и директор оргкомитета Всемирные игры дружбы Дмитрий Путилин:

«Очень давно Россия не могла принимать международные мероприятия. Это связано с тем недоразумением, которое творится в мире спорта. Очень рады, что там WMC, профессиональная версия, Международная федерация муайтай дала разрешение здесь на проведение двух типов группы. Ну и вообще шесть стран участвовали в этой мероприятии. Кроме того, поддержать турнир приехали пять или шесть руководителей национальных федераций».

Амбассадор соревнований, многократный чемпион мира по муайтай и кикбоксингу, двукратный победитель Гран-при К-1 World Мах Сомбат Банчамек (Буакав) отметил полезность таких турниров для укрепления сотрудничества между государствами.

«Это будет, безусловно, очень зрелищно. Также будут совместные тренировки по этому виду спорта с участием не только мужчин, но и женщин. И, возможно, появятся соревнования на профессиональном уровне среди разных групп спортсменов», — поделился Банчамек.

Ответный этап турнира пройдёт в Таиланде в марте 2026 года. В дальнейшем Кубок дружбы планируется проводить на регулярной основе, а также расширить его географию.