Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров: Накамура нашёл лазейку и всех развёл

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров высказался об американском шахматисте Хикару Накамуре, который отбирается на турнир претендентов, участвуя в турнирах с более слабыми соперниками.

«Накамура нашел лазейку и всех развёл. ФИДЕ оставила пробел в правилах, допустила ошибку и теперь сама пожинает плоды. А честные ли действия Хикару? Может, и нет. Но он был вторым шахматистом мира.

С другой стороны, он второй шахматист мира, именно потому что не играет на турнирах. И у меня, скорее, есть глобальный вопрос к рейтинговой системе ФИДЕ. Чтобы просто быть в рейтинг-листе и выйти из инактива, достаточно сыграть хотя бы одну партию. А чтобы проходить в официальные соревнования ФИДЕ, нужно наиграть 30. И 30 партий – это не так уж и много. По всем американским системам, Хикару нужно съездить на 5 турниров, потому что там по 6-7 туров. В общем и целом, достаточно просто сыграть несколько турниров, может, даже не выезжая за пределы родного города. Тут явно надо что-то делать! Причём не конкретно с Накамурой, а в принципе с инактивными игроками, которые держат высокий рейтинг, играя раз в год», — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.