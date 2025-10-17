Скидки
В Свердловской области стартовал Кубок губернатора по мини-хоккею с мячом

17 октября в Первоуральске прошло торжественное открытие Кубка губернатора Свердловской области по мини-хоккею с мячом, в котором примут участие сильнейшие молодёжные команды России.

В борьбе за трофей сойдутся пять команд высшего дивизиона: хозяева льда — «Уральский Трубник», архангельский «Водник-2», кировская «Родина-2», краснотурьинский «Маяк» и ульяновская «Волга-2». Одной из особенностей проходящего уже во второй раз в Первоуральске турнира стало использование ворот размером 2 на 1,8 м. По мнению организаторов, это должно увеличить зрелищность игр.

На церемонии открытия выступили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и председатель Совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов, обратившийся к участникам турнира: «Наша общая задача с местной властью — не просто поддерживать спорт, а создавать живое наследие. Чтобы через 10-20 лет сегодняшние мальчишки с гордостью говорили, что именно здесь, на этом льду, начался их путь. Инвестируя в здоровые традиции сейчас, мы строим здоровое будущее для всего региона».

Также состоялось чествование серебряных призеров Кубка России. Первоуральская команда «СКА-Уральский Трубник» добилась знакового для области достижения и добралась до финала национального Кубка по хоккею с мячом.

Церемония открытия соревнований запомнилась живым исполнением специально написанной для события песни о русском хоккее и выступлением фигуристов и воспитанников академии «Уральский Трубник».

Матчи организованного при поддержке правительства Свердловской области и официальному партнёрству АО «Хромпик», входящего в состав группы компаний «Полипласт», турнира пройдут с 17 по 20 октября, а финал и церемония награждения победителей состоятся 20 октября.

