В МОК обеспокоены недопуском сборной Израиля на чемпионат мира — 2025 по гимнастике

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность решением правительства Индонезии не выдавать членам сборной Израиля по гимнастике визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике.

«МОК с большой обеспокоенностью узнал, что правительство Индонезии отказало израильской сборной по спортивной гимнастике, включая спортсменов и официальных лиц, в выдаче виз для участия в предстоящем 53-м чемпионате мира по спортивной гимнастике FIG. Чемпионат должен начаться 19 октября 2025 года и пройдёт в Джакарте.

Принципиальная позиция МОК предельно ясна: все имеющие на это право спортсмены, команды и спортивные должностные лица должны иметь возможность участвовать в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях без какой-либо дискриминации со стороны принимающей страны в соответствии с Олимпийской хартией и основополагающими принципами недискриминации, автономии и политического нейтралитета, регулирующими Олимпийское движение», — говорится в заявлении организации.

В МОК добавили, что глубоко сожалеют и намерены обсудить сложившуюся ситуацию на ближайшем исполкоме.

