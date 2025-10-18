FIG отреагировала на решение CAS отклонить апелляцию сборной Израиля в связи с недопуском

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала официальный комментарий касаемо отклонённой Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции, поданной Федерацией гимнастики Израиля после недопуска сборной до участия в командном чемпионате мира.

Ранее координирующий министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что правительство не будет выдавать визы израильским гимнастам, так как это может вызвать возмущение населения страны.

«FIG признает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) 14 октября 2025 года вынес два решения, полностью отклонив ходатайства о принятии срочных временных мер, поданные Федерацией гимнастики Израиля и израильскими гимнастами против FIG в связи с чемпионатом мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября 2025 года.

FIG неизменно подчеркивает, что не имеет полномочий в вопросах выдачи въездных виз в Индонезию. Решение индонезийских властей об отказе в выдаче виз гражданам Израиля находится вне компетенции и контроля FIG.

FIG пользуется этой возможностью, чтобы подчеркнуть, что, будучи международной спортивной федерацией, управляющей гимнастикой во всем мире, она политически нейтральна и действует строго в рамках своего Устава и Регламента, а также в соответствии с принципами нейтралитета и недискриминации, лежащими в основе Олимпийского движения.

FIG глубоко сожалеет о сложившейся ситуации и её влиянии на пострадавших спортсменов. FIG подтверждает свою непоколебимую приверженность обеспечению того, чтобы все соревнования FIG оставались открытыми для всех гимнастов, имеющих на это право, в соответствии с её правилами и положениями, независимо от их гражданства или личных качеств», — приводит слова FIG официальный сайт организации.