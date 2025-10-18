Скидки
Россиянин Ермаков выиграл вторую медаль на ЧМ по паралимпийскому велоспорту

Россиянин Ермаков выиграл вторую медаль на ЧМ по паралимпийскому велоспорту
Комментарии

Российский спортсмен Иван Ермаков, соревнующийся в паралимпийском велоспорте, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира на треке в скретч‑гонке на дистанции 10 км.

Лучшим в заезде стал испанский велогонщик Рикардо Тен Аргилес, который ранее уже выиграл на турнире золото. Замкнул тройку призёров представитель Бельгии Леннерт Ванлатем.

Ранее Ермаков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в гонке на дистанции 1000 метров, он показал результат 1 минута 17,657 секунды. Победителем заезда стал испанец Аргилес с результатом 1 минута 15,182 секунды, второе место занял малайзиец Мохамад Шахаруддин, завершивший дистанцию за 1 минуту 15,432 секунды.

Чемпионат мира проходит в бразильском Рио-де-Жанейро и завершится 19 октября. Российские спортсмены принимают в нём участие в нейтральном статусе.

