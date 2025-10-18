Два молодых российских регбиста Морозов и Чазов погибли в аварии
Поделиться
Два молодых российских игрока в регби Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в аварии в ночь на 18 октября. Об этом говорится в соцсетях регбийного клуба «Динамо», за который играл Морозов.
«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов. Захар отыграл за нашу молодёжную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата – общая для всех нас», — передаёт слова «Динамо» официальный телеграм-канал клуба.
20-летний Захар Морозов играл за молодёжный состав московского «Динамо» с начала 2025 года. Виталий Чазов, которому был 21 год, являлся представителем ЦСКА.
- 18 октября 2025
-
13:49
-
13:29
-
12:49
-
09:54
-
09:31
- 17 октября 2025
-
19:20
-
18:55
-
18:30
-
18:19
-
18:05
-
17:40
-
17:33
-
17:15
-
16:50
-
16:25
-
16:01
- 16 октября 2025
-
23:49
-
23:36
-
23:29
-
19:09
-
17:14
-
16:43
-
16:28
-
16:12
-
11:48
-
10:40
-
09:58
-
09:19
-
08:30
-
06:51
- 15 октября 2025
-
19:44
-
17:35
-
15:40
-
14:54
-
14:51