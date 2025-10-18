Два молодых российских регбиста Морозов и Чазов погибли в аварии

Два молодых российских игрока в регби Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в аварии в ночь на 18 октября. Об этом говорится в соцсетях регбийного клуба «Динамо», за который играл Морозов.

«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов. Захар отыграл за нашу молодёжную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата – общая для всех нас», — передаёт слова «Динамо» официальный телеграм-канал клуба.

20-летний Захар Морозов играл за молодёжный состав московского «Динамо» с начала 2025 года. Виталий Чазов, которому был 21 год, являлся представителем ЦСКА.