Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Появилось видео с места гибели регбистов Морозова и Чазова

Появилось видео с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Комментарии

В Сети появилось видео с места смертельной аварии, в которой в ночь на 18 октября погибли два молодых российских регбиста Захар Морозов и Виталий Чазов.

Как сообщает телеграм-канал «Москва 24», трагедия произошла рядом с Зеленоградом. Легковушка двигалась в сторону области и врезалась в столб.

Ранее официальный телеграм-канал регбийного клуба «Динамо» Москва, за молодёжный состав которого выступал Захар Морозов, сообщил о гибели обоих регбистов, назвав случившуюся трагедию «общей для всех».

20-летний Захар Морозов играл за молодёжный состав московского «Динамо» с начала 2025 года. Виталий Чазов, которому был 21 год, являлся представителем ЦСКА.

Материалы по теме
Два молодых российских регбиста Морозов и Чазов погибли в аварии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android