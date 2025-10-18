Появилось видео с места гибели регбистов Морозова и Чазова

В Сети появилось видео с места смертельной аварии, в которой в ночь на 18 октября погибли два молодых российских регбиста Захар Морозов и Виталий Чазов.

Как сообщает телеграм-канал «Москва 24», трагедия произошла рядом с Зеленоградом. Легковушка двигалась в сторону области и врезалась в столб.

Ранее официальный телеграм-канал регбийного клуба «Динамо» Москва, за молодёжный состав которого выступал Захар Морозов, сообщил о гибели обоих регбистов, назвав случившуюся трагедию «общей для всех».

20-летний Захар Морозов играл за молодёжный состав московского «Динамо» с начала 2025 года. Виталий Чазов, которому был 21 год, являлся представителем ЦСКА.