ЧМ-2025 по спортивной гимнастике: кто из россиян примет участие, расписание соревнований

С 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия) пройдёт чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, а также со списком российских гимнастов, которые примут участие в турнире.
Чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике. Расписание турнира (время – московское):
19 октября
Квалификация, мужчины.
6:00. Первый поток.
7:50. Второй поток.
10:15. Третий поток.
12:06. Четвёртый поток.
14:30. Пятый поток.
16:20. Шестой поток.
20 октября
Квалификация, мужчины.
6:00. Седьмой поток.
7:50. Восьмой поток.
Квалификация, женщины.
13:00. Первый поток.
14:30. Второй поток.
16:00. Третий поток.
21 октября
Квалификация, женщины.
6:00. Четвёртый поток.
7:30. Пятый поток.
9:30. Шестой поток.
11:00. Седьмой поток.
12:30. Восьмой поток.
14:30. Девятый поток.
16:00. Десятый поток.
22 октября
Мужчины
14:30. Финал личного многоборья.
23 октября
Женщины
14:30. Финал личного многоборья.
24 октября
10:00. Финалы в индивидуальных видах.
Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца.
Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья.
25 октября
10:00. Финалы в индивидуальных видах.
Мужчины: опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина.
Женщины: бревно, вольные упражнения.
Российские гимнасты, принимающие участие в ЧМ-2025:
Женщины: Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Лейла Васильева.
Мужчины: Даниел Маринов, Александр Карцев, Илья Заика, Владислав Поляшов, Мухаммаджон Якубов, Алексей Усачев.
Российские спортсмены примут участие на чемпионате мира в Джакарте в нейтральном статусе.