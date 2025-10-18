Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЧМ-2025 по спортивной гимнастике: кто из россиян примет участие, расписание соревнований

С 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия) пройдёт чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, а также со списком российских гимнастов, которые примут участие в турнире.

Чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике. Расписание турнира (время – московское):

19 октября

Квалификация, мужчины.

6:00. Первый поток.

7:50. Второй поток.

10:15. Третий поток.

12:06. Четвёртый поток.

14:30. Пятый поток.

16:20. Шестой поток.

20 октября

Квалификация, мужчины.

6:00. Седьмой поток.

7:50. Восьмой поток.

Квалификация, женщины.

13:00. Первый поток.

14:30. Второй поток.

16:00. Третий поток.

21 октября

Квалификация, женщины.

6:00. Четвёртый поток.

7:30. Пятый поток.

9:30. Шестой поток.

11:00. Седьмой поток.

12:30. Восьмой поток.

14:30. Девятый поток.

16:00. Десятый поток.

22 октября

Мужчины

14:30. Финал личного многоборья.

23 октября

Женщины

14:30. Финал личного многоборья.

24 октября

10:00. Финалы в индивидуальных видах.

Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца.

Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья.

25 октября

10:00. Финалы в индивидуальных видах.

Мужчины: опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина.

Женщины: бревно, вольные упражнения.

Российские гимнасты, принимающие участие в ЧМ-2025:

Женщины: Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Лейла Васильева.

Мужчины: Даниел Маринов, Александр Карцев, Илья Заика, Владислав Поляшов, Мухаммаджон Якубов, Алексей Усачев.

Российские спортсмены примут участие на чемпионате мира в Джакарте в нейтральном статусе.