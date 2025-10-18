Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ЧМ-2025 по спортивной гимнастике: кто из россиян примет участие, расписание соревнований

ЧМ-2025 по спортивной гимнастике: кто из россиян примет участие, расписание соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

С 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия) пройдёт чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, а также со списком российских гимнастов, которые примут участие в турнире.

Чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике. Расписание турнира (время – московское):

19 октября
Квалификация, мужчины.
6:00. Первый поток.
7:50. Второй поток.
10:15. Третий поток.
12:06. Четвёртый поток.
14:30. Пятый поток.
16:20. Шестой поток.

20 октября
Квалификация, мужчины.
6:00. Седьмой поток.
7:50. Восьмой поток.

Квалификация, женщины.
13:00. Первый поток.
14:30. Второй поток.
16:00. Третий поток.

21 октября
Квалификация, женщины.
6:00. Четвёртый поток.
7:30. Пятый поток.
9:30. Шестой поток.
11:00. Седьмой поток.
12:30. Восьмой поток.
14:30. Девятый поток.
16:00. Десятый поток.

22 октября
Мужчины
14:30. Финал личного многоборья.

23 октября
Женщины
14:30. Финал личного многоборья.

24 октября
10:00. Финалы в индивидуальных видах.
Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца.
Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья.

25 октября
10:00. Финалы в индивидуальных видах.
Мужчины: опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина.
Женщины: бревно, вольные упражнения.

Российские гимнасты, принимающие участие в ЧМ-2025:

Женщины: Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Лейла Васильева.

Мужчины: Даниел Маринов, Александр Карцев, Илья Заика, Владислав Поляшов, Мухаммаджон Якубов, Алексей Усачев.

Российские спортсмены примут участие на чемпионате мира в Джакарте в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android