Гимнаст Александр Карцев получил травму руки в преддверии чемпионата мира — 2025

Александр Карцев
Комментарии

Российский гимнаст призёр этапов Кубка мира Александр Карцев не сможет выступить в индивидуальном многоборье на чемпионате мира — 2025 в Индонезии. Об этом сообщил спортивный журналист Дмитрий Занин.

«На одной из тренировок уже в Индонезии Карцев повредил руку. Пытался прыгать на обезболах, но в итоге вообще всё опухло. Сделали обследование, а там — вывих. В общем, упражнение закончил. Что ж всё не слава богу-то у него постоянно, а? Жалко Саню.

Многоборье от страны пойдёт делать один Маринов в итоге», — написал Занин в своём телеграм-канале.

ЧМ-2025 по спортивной гимнастике пройдёт в Джакарте с 19 по 25 октября. Россию в индивидуальном многоборье представит Даниел Маринов.

