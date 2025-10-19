Мельникова рассказала, как проходит адаптация перед стартом на ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала, как проходит адаптация перед стартом на чемпионате мира – 2025 по спортивной гимнастике, который пройдёт с 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия).

«Настроение прекрасное — очень долго ждала этих соревнований. На улицу стараемся практически не выходить, очень влажно, в зале это чувствуется. Мы не привыкли к такому климату. В целом мне кажется, что адаптируемся нормально — до соревнований достаточно большой промежуток времени, есть время привыкнуть.

Я не была на крупных международных турнирах с 2021-го, но хочу отметить, что сейчас их стали делать более яркими, в формате шоу. Очень нравится цветовое решение — арена выглядит очень необычно, сочетание оранжевого и розового.

Организация? Люди в Индонезии очень доброжелательные, улыбчивые и стараются помочь.

Снаряды? Дома у нас другие, здесь китайские, бренда Taishan. Мы на таких не работаем. В первый день показались жестковатыми, но уже привыкли. Адаптироваться можно.

Как прошло опробование? Всё было нормально. На бревне были некоторые ошибки, но, думаю, всё пройдёт хорошо. Хотелось посмотреть на арену, попробовать снаряды. Думаю, что мы полностью готовы к соревнованиям», – приводит слова Мельниковой Sport24.