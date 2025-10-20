«Мне есть за счёт чего увеличивать базу». Белявский отреагировал на критику Вайцеховской

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике (2020) Давид Белявский отреагировал на критику Елены Вайцеховской, которая заявила, что спортсмен был бы неконкурентоспособным на международной арене в текущей форме.

«Не до конца понял, почему Елена Сергеевна решила сравнивать мои баллы на чемпионате России с баллами Олимпийских игр в Париже. Если бы у меня стояла цель готовиться к чемпионату миру, то подготовка, как и комбинации, были бы совершенно другими. Я готовился конкретно к чемпионату страны и делал ту комбинацию, которой вполне хватило для того, чтобы показать результат.

Вообще некорректно сравнивать баллы Парижа. Потому что после Игр поменялись правила и теперь комбинации состоят из восьми элементов вместо 10. В среднем база у всех упала на 0.4-0.5. Лучший результат этого сезона на данный момент 15.1 с базой 6.2. Мне есть за счёт чего увеличивать базу. Если в этом будет необходимость», — сказал Белявский в интервью Metaratings.