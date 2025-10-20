Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Первый концерт Чайковского будет играть для россиян в качестве гимна на ЧМ по гимнастике

Первый концерт Чайковского будет играть для россиян в качестве гимна на ЧМ по гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

Для сопровождения выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира по спортивной гимнастике россиян был выбран отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который будет играть в том числе в случае побед российских спортсменов вместо национального гимна. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на полученную от пресс-службы FIG информацию.

«Музыкальное сопровождение, выбранное для представления отдельных нейтральных спортсменов на официальных церемониях, — это фортепианный концерт № 1 Петра Чайковского, и при необходимости оно будет звучать на всех мероприятиях, санкционированных FIG», — приводит слова пресс-службы сотрудника Международной федерации гимнастики ТАСС.

Ранее Первый концерт Чайковского звучал на Олимпийских играх в Токио (2021), Пекине (2022) и ряде других мировых турниров. Выступающие в нейтральном статусе спортсмены не могут появляться в местах проведения соревнований в одежде, на которой присутствует национальная символика, в их честь не может звучать государственный гимн.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте (Индонезия).

Материалы по теме
Российские гимнасты возвращаются в битву за медали! Что важно знать о ЧМ-2025?
Российские гимнасты возвращаются в битву за медали! Что важно знать о ЧМ-2025?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android