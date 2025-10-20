Первый концерт Чайковского будет играть для россиян в качестве гимна на ЧМ по гимнастике

Для сопровождения выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира по спортивной гимнастике россиян был выбран отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который будет играть в том числе в случае побед российских спортсменов вместо национального гимна. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на полученную от пресс-службы FIG информацию.

«Музыкальное сопровождение, выбранное для представления отдельных нейтральных спортсменов на официальных церемониях, — это фортепианный концерт № 1 Петра Чайковского, и при необходимости оно будет звучать на всех мероприятиях, санкционированных FIG», — приводит слова пресс-службы сотрудника Международной федерации гимнастики ТАСС.

Ранее Первый концерт Чайковского звучал на Олимпийских играх в Токио (2021), Пекине (2022) и ряде других мировых турниров. Выступающие в нейтральном статусе спортсмены не могут появляться в местах проведения соревнований в одежде, на которой присутствует национальная символика, в их честь не может звучать государственный гимн.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте (Индонезия).