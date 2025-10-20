Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Маринов, Якубов и Поляшов квалифицировались в финалы на ЧМ по спортивной гимнастике

Российские гимнасты Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов и Владислав Поляшов квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит столице Индонезии Джакарте. Маринов прошёл квалификацию сразу в четырёх видах.

Даниел Маринов:

Опорный прыжок — 14,266 (4-е место);

Брусья — 14,200 (10-е место);

Многоборье — 81,932 (4-е место);

Перекладина — 14,133 (7-е место).

Владислав Поляшов:

Брусья — 14,233 (9-е место).

Мухаммаджон Якубов:

Опорный прыжок — 14,033 (8-е место).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в многоборье завершится 25 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.