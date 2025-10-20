Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Маринов, Якубов и Поляшов квалифицировались в финалы на ЧМ по спортивной гимнастике

Маринов, Якубов и Поляшов квалифицировались в финалы на ЧМ по спортивной гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

Российские гимнасты Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов и Владислав Поляшов квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит столице Индонезии Джакарте. Маринов прошёл квалификацию сразу в четырёх видах.

Даниел Маринов:
Опорный прыжок — 14,266 (4-е место);
Брусья — 14,200 (10-е место);
Многоборье — 81,932 (4-е место);
Перекладина — 14,133 (7-е место).

Владислав Поляшов:
Брусья — 14,233 (9-е место).

Мухаммаджон Якубов:
Опорный прыжок — 14,033 (8-е место).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в многоборье завершится 25 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российские гимнасты возвращаются в битву за медали! Что важно знать о ЧМ-2025?
Российские гимнасты возвращаются в битву за медали! Что важно знать о ЧМ-2025?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android