Маринов, Якубов и Поляшов квалифицировались в финалы на ЧМ по спортивной гимнастике

Российские гимнасты Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов и Владислав Поляшов квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит столице Индонезии Джакарте. Маринов прошёл квалификацию сразу в четырёх видах.
Даниел Маринов:
Опорный прыжок — 14,266 (4-е место);
Брусья — 14,200 (10-е место);
Многоборье — 81,932 (4-е место);
Перекладина — 14,133 (7-е место).
Владислав Поляшов:
Брусья — 14,233 (9-е место).
Мухаммаджон Якубов:
Опорный прыжок — 14,033 (8-е место).
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в многоборье завершится 25 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.