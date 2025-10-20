Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв сообщил, что российских бобслеистов и скелетонистов обязаны допустить на ОИ-2026

Дегтярёв сообщил, что российских бобслеистов и скелетонистов обязаны допустить на ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв сообщил, что в ближайшее время российских бобслеистов и скелетонистов могут допустить ко всем международным стартам.

«Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение принято 19 октября 2025 года.

Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года.

Министерство спорта и Олимпийский комитет России во взаимодействии со спортивными федерациями продолжают последовательную и систематическую работу по защите прав и интересов наших спортсменов.

Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

В частности, нами подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта, а 21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта рассмотрит вопрос о допуске наших спортсменов в лыжных видах спорта», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Российских лыжников, похоже, хотят вернуть на Кубок мира. Загадочная история с письмом FIS
Российских лыжников, похоже, хотят вернуть на Кубок мира. Загадочная история с письмом FIS
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android