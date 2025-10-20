Скидки
Россияне завоевали 14 медалей на чемпионате мира по паралимпийскому пауэрлифтингу

Российские спортсмены, соревнующиеся в паралимпийском пауэрлифтинге, завоевали суммарно 14 медалей на прошедшем в столице Египта Каире чемпионате мира. Этот турнир стал первым с 2019 года, где национальная команда выступила с государственными флагом и гимном после восстановления в правах Паралимпийского комитета России.

Российская команда выиграла четыре золотые медали, пять серебряных и пять бронзовых. Эта сумма принесла ей шестое место в общем зачёте. Открыла медальный зачёт российской команды на чемпионате мира Тамара Подпальная, завоевавшая бронзу в весе до 55 кг.

Возглавила рейтинг лучших по количеству завоёванных медалей на турнире китайская сборная, спортсмены из которой завоевали 13 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Второе место в топе заняла сборная Египта (всего 23 медали). Тройку лидеров замкнула команда Нигерии, выигравшая 20 медалей.

Чемпионат мира по паралимпийскому пауэрлифтингу прошёл в Каире с 11 по 18 октября.

