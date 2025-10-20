«Громадная победа». Глава федерации бобслея — о признании отстранения россиян незаконным

Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов прокомментировал решение Апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признать незаконным отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Это громадная победа. Она стала возможна благодаря тесному сотрудничеству с Олимпийским комитетом и лично с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтярёвым. Сейчас потратим день на взаимодействие с международной федерацией, чтобы понять, как мы действуем дальше. Думаю, к концу дня будут какие‑то новости. Ребята готовы в любой момент выехать и показать лучшие результаты», — приводит слова Пегова «Матч ТВ».

Россияне лишены права участвовать в турнирах под эгидой IBSF с 2022 года.