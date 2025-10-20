Капитан «Стрелы-Ак Барс» Давыдов рассказал, что чувствовал после окончания финала ЧР-2025

Капитан команды «Стрела-Ак Барс» Герман Давыдов рассказал, что чувствовал после окончания финала чемпионата России — 2025.

– А что ты почувствовал с финальным свистком?

– Облегчение. Наконец-то я завоевал титул чемпиона России и сделал это именно со «Стрелой»! Мы взяли три трофея в этом году, поэтому уже можно чуть-чуть выдохнуть. А потом забрать ещё и трофей за «семёрку» и пойти отдыхать спокойно до следующего сезона.

– Получается, чувство облегчения было сильнее чувства радости?

– Нет, это всё в совокупности было. Да и тяжело было понять, какое чувство преобладает – радости, облегчения или торжества какого-то. Тут было просто всё смешано. Но все эти чувства были исключительно положительными, — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.