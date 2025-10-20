Скидки
Капитан «Стрелы-Ак Барс» Давыдов: все в команде грезили одной мыслью – стать чемпионами

Капитан «Стрелы-Ак Барс» Давыдов: все в команде грезили одной мыслью – стать чемпионами
Капитан команды «Стрела-Ак Барс» Герман Давыдов поделился эмоциями от победы в чемпионате России по регби — 2025.

– Как ты думаешь, в чём секрет успеха «Стрелы»?
– Можно долго размышлять на эту тему. Я думаю, что у нас собрались такие люди в одной команде, что у кого-то очень много было трофеев, а у кого-то их не было вообще, но нас всех объединяло стремление к лучшему и огонь в глазах. Все грезили одной только мыслью – стать чемпионами. Все работали для этого, выкладывались, жертвовали чем-то. И, наверное, собралась такая команда, которая хотела победить больше всего, — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

В российском регби — новый чемпион! Казанская «Стрела-Ак Барс» собрала все трофеи сезона
В российском регби — новый чемпион! Казанская «Стрела-Ак Барс» собрала все трофеи сезона
