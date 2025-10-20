Чемпион России по регби Герман Давыдов признался, что хотел бы поиграть во Франции

Капитан команды «Стрела-Ак Барс» Герман Давыдов признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Франции.

– Если тебе предложат уехать играть в зарубежный чемпионат, ты согласишься?

– 100% соглашусь. Но сейчас такая ситуация в мире, что нами стали меньше интересоваться как спортсменами. Если и раньше этого было не так уж много, то сейчас даже не смотрят в нашу сторону.

– А в каком клубе или в какой стране ты бы хотел оказаться?

– Даже не знаю. Если бы были предложения, то я бы просто рассматривал, и всё. У меня нет какого-то определённого любимого клуба. Но если брать чемпионат, то, скорее всего, хотел бы французский, — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.