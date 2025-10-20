Скидки
Лала Крамаренко рассказала, что мотивирует её вернуться на соревнования

Лала Крамаренко рассказала, что мотивирует её вернуться на соревнования
Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, что поддерживает её мотивацию вернуться на соревновательный ковёр.

«В первую очередь сейчас это получение нейтрального статуса и, безусловно, международная арена. Мне очень хочется вернуться и прочувствовать те эмоции, которые я проживала раньше, когда выступала. Эти большие залы, девочки из других стран, с которыми мы всё время общались, делились какими-то эмоциями и переживаниями.

Дай бог, я надеюсь, что получится вернуться и показать новые программы, потому что когда гимнастка взрослая, то и программы, и ощущения уже другие, когда зритель на тебя смотрит. Потому что гимнастика — это же не только про элементы, большое количество повторений рисков, мастерства, а также про искусство, про твои личные переживания и эмоции. Поэтому надеюсь, что в любом случае получится вернуться и показать другую художественную гимнастику», — приводит слова Крамаренко официальный сайт спортивного клуба «Небесная грация».

