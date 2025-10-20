Исполком IBSF обсудит вопрос допуска россиян до международных соревнований

Исполнительный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 21 октября обсудит вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований.

«Завтра будет исполком IBSF. Там будет принято решение касательно решения трибунала. Они будут решать, каким образом что делать. Будут смотреть, какие критерии выставлять, какие документы нам подавать», — приводит слова президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.