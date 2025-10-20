Скидки
Дегтярёв: Россия показала 96,7% соответствия конвенции о борьбе с допингом

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв принял участие в работе конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

«За последние годы Россия сделала серьёзные шаги в развитии национальной антидопинговой системы. Модернизировано законодательство, обеспечена полная независимость РУСАДА, ведётся системная работа по обучению спортсменов, тренеров и спортивного персонала.

Россия подтверждает приверженность целям Конвенции ЮНЕСКО и продолжает работу по обеспечению равных условий для всех спортсменов. Борьба с допингом – стратегический приоритет и важная часть государственной политики в сфере спорта.

По итогам отчетности Россия показала 96,7% полного соответствия положениям Конвенции – один из лучших результатов среди стран-участниц.

Мы ценим вклад всех стран-участниц в поддержку честного спорта и уверены, что дальнейшее развитие Конвенции укрепит доверие к спорту во всем мире.

Также на полях конференции пообщался с генеральным секретарем конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Марселином Далли, генеральным директором Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, Анджелой Мартинс из Комиссии Африканского союза», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

