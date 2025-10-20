Скидки
Американский гроссмейстер Даниэль Народицкий скончался в возрасте 29 лет

Аудио-версия:
Американский гроссмейстер, один из наиболее известных шахматных комментаторов Даниэль Народицкий скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает шахматный клуб Шарлотта, где американец работал тренером.

«С огромной печалью мы сообщаем о внезапной кончине Даниэля Народицкого. Даниэль был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом, любимым членом шахматного сообщества, уважаемым и почитаемым поклонниками и игроками по всему миру. Он был любящим сыном и братом, а также верным другом для многих.

Просим уважать личное пространство семьи Даниэля в этот чрезвычайно трудный период. Мы помним Даниэля за его страсть и любовь к шахматам, а также за радость и вдохновение, которые он приносил нам каждый день», — передаёт заявление семьи Народицкого официальный аккаунт клуба в соцсетях.

Материалы по теме
Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров: Накамура нашёл лазейку и всех развёл
