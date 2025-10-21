Скидки
«Дня три не осознавала». Алсу Миназова — о завоевании медали ЧМ-2025 по гребному слалому

Аудио-версия:
Серебряный призёр чемпионата мира по гребному слалому россиянка Алсу Миназова рассказала об эмоциях, которые она испытала после того, как завоевала серебро на чемпионате мира – 2025 в австралийском Пенрите.

«Это очень классно! Я проехала гонку, финишировала, смотрю своё время и вижу, что оно классное, что мне удалось улучшить его относительно полуфинала. Я сделала всё, что могла. И было ощущение удовлетворения: всё, что я делала, много лет тренировок – всё воплотилось в медаль. Это очень круто и очень вдохновляюще. Это мотивирует, хочется делать ещё больше, чтобы в следующий раз уже быть не с серебряной, а с золотой медалью.

Безумно приятно стоять на пьедестале чемпионата мира, видеть зрителей, понимать, что рядом со мной стоит Клаудия Зволинская из Польши, Ана Сатила из Бразилии. Мне уже приходилось стоять с ними на пьедестале ещё на молодёжных соревнованиях. Я была безумно счастлива! Я, наверное, дня три не осознавала. Просто сидела и смотрела на эту медаль (смеётся)», – сказала Миназова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

