Вице-чемпионка мира Алсу Миназова: многие писали, мол, поехали на ЧМ-2025 позориться

Серебряный призёр чемпионата мира по гребному слалому россиянка Алсу Миназова рассказала, как отнеслись к поездке на чемпионат мира – 2025 в австралийском Пенрите любители спорта в России, отметив, что получала неприятные сообщения.

«У нас довольно маленький вид спорта, но, несмотря на это, есть и свои хейтеры. Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться, потому что на чемпионате Европы мы показали недостаточно хорошие результаты. Но я для себя чётко обозначила, что знаю, зачем я тут: делаю всё, что в моих руках, чтобы показать наилучший результат.

Конечно, хотелось бы после отстранения приехать на первый же старт и всё сразу выиграть, и чтобы всё было классно. Не получилось, но мы как спортсмены и как команда делаем всё, что можем», – сказала Миназова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.