«Первый год я просто ревела». Призёр ЧМ по гребле Миназова — об отстранении россиян

Серебряный призёр чемпионата мира по гребному слалому россиянка Алсу Миназова рассказала, как она чувствовала себя после того, как российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях.

«Эти три года без международных стартов были для нас, конечно, довольно сложными. Первое время был шок, непонимание, неопределённость, сколько это продлится. Было по-разному, волнами: то была мотивация, что мы работаем, вернёмся и всем покажем, то – как нахлынет временами. Были мысли, что я уже достаточно взрослый спортсмен, и для чего я это всё делаю, если в следующие 10 лет не смогу гоняться на международной арене?

Перед каждым сезоном я безумно-безумно ждала, что вот-вот этот сезон и мы поедем на соревнования. Это и подогревало. Веру не теряли.

Мы смотрели видео с Кубков мира, пытались оценить уровень. В первый год отстранения я вообще смотрела Кубки мира и просто ревела. Мне настолько хотелось быть там, гоняться с сильнейшими. В 2021 году на моём последнем чемпионате мира я выиграла полуфинал и гонялась в финале, где не всё сложилось. Но я тогда закончила год на таком вдохновении… Поэтому отстранение было для меня ударом. И теперь, конечно, выходя на старт, я думала: боже, какое это счастье просто снова быть тут, снова иметь возможность соревноваться с лучшими! Это очень классно», – сказала Миназова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.