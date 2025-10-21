Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Первый год я просто ревела». Призёр ЧМ по гребле Миназова — об отстранении россиян

«Первый год я просто ревела». Призёр ЧМ по гребле Миназова — об отстранении россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира по гребному слалому россиянка Алсу Миназова рассказала, как она чувствовала себя после того, как российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях.

«Эти три года без международных стартов были для нас, конечно, довольно сложными. Первое время был шок, непонимание, неопределённость, сколько это продлится. Было по-разному, волнами: то была мотивация, что мы работаем, вернёмся и всем покажем, то – как нахлынет временами. Были мысли, что я уже достаточно взрослый спортсмен, и для чего я это всё делаю, если в следующие 10 лет не смогу гоняться на международной арене?
Перед каждым сезоном я безумно-безумно ждала, что вот-вот этот сезон и мы поедем на соревнования. Это и подогревало. Веру не теряли.

Мы смотрели видео с Кубков мира, пытались оценить уровень. В первый год отстранения я вообще смотрела Кубки мира и просто ревела. Мне настолько хотелось быть там, гоняться с сильнейшими. В 2021 году на моём последнем чемпионате мира я выиграла полуфинал и гонялась в финале, где не всё сложилось. Но я тогда закончила год на таком вдохновении… Поэтому отстранение было для меня ударом. И теперь, конечно, выходя на старт, я думала: боже, какое это счастье просто снова быть тут, снова иметь возможность соревноваться с лучшими! Это очень классно», – сказала Миназова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

Материалы по теме
«Это случилось!» Россиянка выиграла историческую медаль на первом же ЧМ после отстранения
«Это случилось!» Россиянка выиграла историческую медаль на первом же ЧМ после отстранения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android