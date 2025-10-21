Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская гребчиха рассказала, как её бросили в воду после церемонии награждения

Российская гребчиха рассказала, как её бросили в воду после церемонии награждения
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира по гребному слалому россиянка Алсу Миназова рассказала о традиции сборной России, когда после церемонии награждения спортсменов бросают в воду. Это же произошло и с Миназовой на чемпионате мира – 2025 в австралийском Пенрите.

«У нас в России есть традиция: когда кто-то впервые выигрывает соревнования, мы всей толпой дружно поздравляем и бросаем этого человека в канал. С награждения чемпиона забираем – и несём его в воду.

Но я на самом деле этого не ожидала. Была такая эйфория, столько эмоций! Я спускаюсь с награждения, там стоят детки, я расписываюсь на их кепках, на тетрадках, а потом вижу, как ко мне с криками бежит команда. Они меня подхватывают, несут, а там ещё бежать было далеко от пьедестала до канала (улыбается). Я, конечно, поняла, что происходит, и это было очень классно, очень радостно. Мы разделили эту радость на всю команду, было круто!

Я крепко схватила свою награду, говорю: «Кидайте, я медаль держу». Падая в воду, я не нос закрывала, а за медаль держалась (смеётся)», – сказала Миназова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

Материалы по теме
«Это случилось!» Россиянка выиграла историческую медаль на первом же ЧМ после отстранения
«Это случилось!» Россиянка выиграла историческую медаль на первом же ЧМ после отстранения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android