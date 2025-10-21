Российская гребчиха рассказала, как её бросили в воду после церемонии награждения

Серебряный призёр чемпионата мира по гребному слалому россиянка Алсу Миназова рассказала о традиции сборной России, когда после церемонии награждения спортсменов бросают в воду. Это же произошло и с Миназовой на чемпионате мира – 2025 в австралийском Пенрите.

«У нас в России есть традиция: когда кто-то впервые выигрывает соревнования, мы всей толпой дружно поздравляем и бросаем этого человека в канал. С награждения чемпиона забираем – и несём его в воду.

Но я на самом деле этого не ожидала. Была такая эйфория, столько эмоций! Я спускаюсь с награждения, там стоят детки, я расписываюсь на их кепках, на тетрадках, а потом вижу, как ко мне с криками бежит команда. Они меня подхватывают, несут, а там ещё бежать было далеко от пьедестала до канала (улыбается). Я, конечно, поняла, что происходит, и это было очень классно, очень радостно. Мы разделили эту радость на всю команду, было круто!

Я крепко схватила свою награду, говорю: «Кидайте, я медаль держу». Падая в воду, я не нос закрывала, а за медаль держалась (смеётся)», – сказала Миназова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.