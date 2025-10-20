Лала Крамаренко — о программах юниорок: стало намного больше выразительности

Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко высказалась о программах гимнасток-юниорок, отметив, что в них стало больше выразительности и акцентов на музыке.

«В первый раз увидела юниорок. У девочек очень интересная программа. Намного больше стало выразительности, артистизма, что очень важно для художественной гимнастики. Поэтому рада, что у меня получилось прийти сегодня. Я видела очень много акцентов в музыку. Сейчас нужно как минимум два замедления, смены ритма, поэтому это очень красиво. И раньше такого не было, не замечала. А сейчас программа просматривается уже именно как искусство и как спектакль», — приводит слова Крамаренко официальный сайт спортивного клуба «Небесная грация».