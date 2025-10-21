«Ситуация прогнила изнутри». Крамник опубликовал пост, связанный со смертью Народицкого

Гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что пытался предупредить общественность о серьёзных проблемах у шахматиста Дэниэля Народицкого. Ранее стало известно, что американец скончался в возрасте 29 лет.

«Цена слишком высока, но, похоже, я оставался единственным, кто долго и настойчиво предупреждал об очевидных проблемах Дани, требовавших немедленного вмешательства, тогда как его «друзья» занимались скорее сокрытием и удалением следов. Если это так, то ситуация прогнила изнутри.

Я, по крайней мере, сделал всё возможное, чтобы предупредить людей о необходимости срочных действий. Тем, кто предпочитает обвинять и устраивать упрёки вместо того, чтобы помогать, я хочу сказать следующее: произошла страшная трагедия, и я надеюсь, что её расследование будет проведено должным образом», — написал Крамник в своём сообщении в соцсетях.

О причинах кончины официально не сообщалось. После новости в соцсетях появились упрёки в адрес Крамника: он ранее выдвигал подозрения в адрес Народицкого в отношении шахматного мошенничества и отмечал необычное поведение игрока во время стримов. Народицкий в 2015 году входил в состав сборной США на командном чемпионате мира. Звание гроссмейстера он получил в 18 лет.