Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Ситуация прогнила изнутри». Крамник опубликовал пост, связанный со смертью Народицкого

«Ситуация прогнила изнутри». Крамник опубликовал пост, связанный со смертью Народицкого
Аудио-версия:
Комментарии

Гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что пытался предупредить общественность о серьёзных проблемах у шахматиста Дэниэля Народицкого. Ранее стало известно, что американец скончался в возрасте 29 лет.

«Цена слишком высока, но, похоже, я оставался единственным, кто долго и настойчиво предупреждал об очевидных проблемах Дани, требовавших немедленного вмешательства, тогда как его «друзья» занимались скорее сокрытием и удалением следов. Если это так, то ситуация прогнила изнутри.

Я, по крайней мере, сделал всё возможное, чтобы предупредить людей о необходимости срочных действий. Тем, кто предпочитает обвинять и устраивать упрёки вместо того, чтобы помогать, я хочу сказать следующее: произошла страшная трагедия, и я надеюсь, что её расследование будет проведено должным образом», — написал Крамник в своём сообщении в соцсетях.

О причинах кончины официально не сообщалось. После новости в соцсетях появились упрёки в адрес Крамника: он ранее выдвигал подозрения в адрес Народицкого в отношении шахматного мошенничества и отмечал необычное поведение игрока во время стримов. Народицкий в 2015 году входил в состав сборной США на командном чемпионате мира. Звание гроссмейстера он получил в 18 лет.

Материалы по теме
Американский гроссмейстер Даниэль Народицкий скончался в возрасте 29 лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android