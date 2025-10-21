Ян Непомнящий отреагировал на внезапную смерть шахматиста Даниэля Народицкого

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о смерти шахматиста Дэниэля Народицкого. Ранее стало известно, что американец скончался в возрасте 29 лет.

«Немыслимо. Огромная утрата для шахматного сообщества. Мои глубочайшие соболезнования», —написал Непомнящий в соцсети Х под публикацией с новостью о смерти Народицкого.

О причинах кончины официально не сообщалось. Народицкий в 2015 году входил в состав сборной США на командном чемпионате мира по шахматам. Звание гроссмейстера он получил в 18 лет. Кроме того, Народицкий известен тем, что написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке.