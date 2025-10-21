Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий отреагировал на внезапную смерть шахматиста Даниэля Народицкого

Ян Непомнящий отреагировал на внезапную смерть шахматиста Даниэля Народицкого
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о смерти шахматиста Дэниэля Народицкого. Ранее стало известно, что американец скончался в возрасте 29 лет.

«Немыслимо. Огромная утрата для шахматного сообщества. Мои глубочайшие соболезнования», —написал Непомнящий в соцсети Х под публикацией с новостью о смерти Народицкого.

О причинах кончины официально не сообщалось. Народицкий в 2015 году входил в состав сборной США на командном чемпионате мира по шахматам. Звание гроссмейстера он получил в 18 лет. Кроме того, Народицкий известен тем, что написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке.

Материалы по теме
«Ситуация прогнила изнутри». Крамник опубликовал пост, связанный со смертью Народицкого
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android