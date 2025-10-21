Скидки
Александр Зубков высказался о возможном допуске российских бобслеистов до ОИ-2026

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Турине бобслеист Александр Зубков прокомментировал возможный допуск российских бобслеистов до Олимпиады в Италии.

Исполнительный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 21 октября обсудит вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований.

«Признание решения IBSF незаконным говорит о том, что наши спортсмены будут иметь возможность принять участие в международных стартах, показать своё мастерство и класс. Вопрос в том, когда нас допустят на этапы Кубка мира. Будут вопросы визы, билетов и командирование всего оборудования. Вы же понимаете, что такие вопросы не решаются так быстро, а времени осталось мало. Если всё оперативно примется, я буду рад, что наши спортсмены будут иметь возможность выступать.

Конечно, приятная тенденция. Спортсмены готовились и хотят показать своё мастерство. Век спортсменов короткий, поэтому они хотели бы показать и реализовать себя в полном объёме», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

