«Ничто этого не предвещало». Шипов — о внезапной смерти Народицкого

Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов рассказал, что смерть американского шахматиста Даниэля Народицкого стала шоком для шахматного мира. Об официальной причине смерти Народицкого неизвестно.

«Я в реальной жизни никогда с Даней не пересекался, а вот в интернете мы были очень хорошо знакомы. Он много раз появлялся в моих эфирах, мы с ним много общались в чатах и играли. Он всегда производил впечатление позитивного человека, многокультурного, никогда не избегал общения на русском языке, что очень часто бывает у иностранных шахматистов Что касается его уровня игры в шахматы, то он был сильным гроссмейстером, сильным блицером и выдающимся «пулевиком».

Он очень любил играть, мог часами играть партии в интернете. Меня удивляло, что уже с 20 лет он начал писать книги, вести лекции, передавать свои знания, потому что молодые люди сначала добиваются спортивных успехов, а затем, после потери энергии, занимаются тренерством. Сейчас это кажется мистическим, но, может, он что-то предчувствовал.

О его смерти говорят сейчас везде, все сейчас в шоке, потому что ничто этого не предвещало, он был молодым и крепким парнем. Я категорически против сплетен в виде версий, которые ходят по интернету. Мне кажется неприличным и некультурным это обсуждать до официальных объявлений причин произошедшего», — приводит слова Шипова ТАСС.