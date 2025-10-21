Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Ничто этого не предвещало». Шипов — о внезапной смерти Народицкого

«Ничто этого не предвещало». Шипов — о внезапной смерти Народицкого
Аудио-версия:
Комментарии

Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов рассказал, что смерть американского шахматиста Даниэля Народицкого стала шоком для шахматного мира. Об официальной причине смерти Народицкого неизвестно.

«Я в реальной жизни никогда с Даней не пересекался, а вот в интернете мы были очень хорошо знакомы. Он много раз появлялся в моих эфирах, мы с ним много общались в чатах и играли. Он всегда производил впечатление позитивного человека, многокультурного, никогда не избегал общения на русском языке, что очень часто бывает у иностранных шахматистов Что касается его уровня игры в шахматы, то он был сильным гроссмейстером, сильным блицером и выдающимся «пулевиком».

Он очень любил играть, мог часами играть партии в интернете. Меня удивляло, что уже с 20 лет он начал писать книги, вести лекции, передавать свои знания, потому что молодые люди сначала добиваются спортивных успехов, а затем, после потери энергии, занимаются тренерством. Сейчас это кажется мистическим, но, может, он что-то предчувствовал.

О его смерти говорят сейчас везде, все сейчас в шоке, потому что ничто этого не предвещало, он был молодым и крепким парнем. Я категорически против сплетен в виде версий, которые ходят по интернету. Мне кажется неприличным и некультурным это обсуждать до официальных объявлений причин произошедшего», — приводит слова Шипова ТАСС.

Материалы по теме
Американский гроссмейстер Даниэль Народицкий скончался в возрасте 29 лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android