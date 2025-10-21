Скидки
Президент Федерации дзюдо России выразил соболезнования в связи со смертью Калеткина

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера СССР и бывшего президента федерации Геннадия Калеткина. Калеткин ушёл из жизни 21 октября на 84-м году жизни.

«С именем Геннадия Ивановича Калеткина связана целая веха в развитии отечественного дзюдо.

Несмотря на непростые времена, в которые ему довелось возглавлять ФДР, наш вид спорта успешно развивался, был богат на яркие имена, а успехи россиян громко звучали на международной арене.

Калеткин отличался твёрдым характером, военной выправкой, блестящими организаторскими способностями, и при этом всегда оставался доброжелательным человеком с открытым взглядом на жизнь и искренним интересом к людям. Его кончина — по-настоящему большая потеря для нашего вида спорта. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», — приводит слова Соловейчика официальный сайт Федерации дзюдо России.

