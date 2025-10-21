Скидки
Мельникова и другие россиянки прошли в финалы на чемпионате мира — 2025 в Джакарте

Сегодня, 21 октября, завершилась женская квалификация в индивидуальном многоборье и в отдельных видах на чемпионате мира — 2025 по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия).

Олимпийская чемпионка 2020 года в команде, абсолютная чемпионка мира 2021 года Ангелина Мельникова победила в квалификации личного многоборья с результатом 54,566 балла. Она также с лучшим результатом вышла в финал в опорном прыжке (14,499). В упражнениях на брусьях Ангелина стала третьей (14,500), что тоже позволило квалифицироваться ей в финал.

В финале личного многоборья также выступит Людмила Рощина, которая набрала 52,065 балла в квалификации и стала седьмой. Анна Калмыкова вышла в финал на опорном прыжке (13,916), а Лейла Васильева — в упражнениях на брусьях (14,200). На бревне и вольных россиянки не выступят.

Турнир в Джакарте завершится 25 октября. Россияне выступают в нейтральном статусе.

