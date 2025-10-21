«Расстроена из-за бревна, устала падать». Мельникова — о результатах квалификации на ЧМ

Олимпийская чемпионка Токио — 2020 в командном первенстве россиянка Ангелина Мельникова высказалась о результатах квалификации на чемпионате мира — 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). Россиянка стала лидером в личном многоборье, а также вышла в финалы в опорном прыжке и упражнениях на брусьях. Ангелина не попала в топ-8 на бревне и в вольных упражнениях.

«Расстроена из-за бревна, устала с него падать, расстроена насчёт вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать чемпионкой мира в вольных упражнениях, но сегодня не получилось. Бревно — это, наверное, психология, я на тренировках падаю. Сегодня сделала так, как делаю на тренировках, чудес не случилось. У меня сильно побаливает колено сейчас, однако в целом я его заматываю, так получше.

Побаливает из-за жёсткой опоры, жёсткие приземления дают о себе знать. После турнира, конечно, пойду к врачу. Мне очень нравятся здесь люди, очень доброжелательные. Чуть-чуть влажно, даже магнезия иногда не ложится из-за влажности. Когда мы приехали сюда, тут были довольно жёсткие снаряды. Я сначала не соображала, как буду это делать. Но рада, что мне хватило смелости прыгнуть сегодня», — приводит слова Мельниковой ТАСС.