В Екатеринбурге завершился чемпионат России по дзюдо

В Екатеринбурге прошёл Fonbet чемпионат России по дзюдо. На протяжении трёх дней за медали главного отечественного старта боролись 529 дзюдоистов из 62 регионов страны.

В соревнованиях участвовали не только лидеры национальной сборной, но и претенденты на место в основе. На турнире не обошлось без сенсаций. В наилегчайшем весе до 60 кг у мужчин многие фавориты не смогли добраться до решающей схватки. А итоговую победу одержал ещё недавно блиставший на юниорской арене Анзор Гогов, «сконтривший» за 10 секунд до конца финала Мохьмад-Салаха Маштаева.

В финале до 66 кг, как и год назад, сошлись медалисты турниров Мировой серии Абрек Нагучев и Иван Черных. В дополнительное время сильнее оказался петербуржец Черных.

«Принципиально хотел выиграть и стать двукратным, – сказал Иван Черных. – Абрек молодец – непростой соперник, очень техничный. В этот раз с ним было посложней, чем в Сириусе. Я контролировал схватку, он был в моих сетях: специально дотянул до «голден скор». Понимал, что после четырёх минут борьбы смогу сделать всё, что захочу».

Украшением чемпионата стало решающее противостояние в весе до 73 кг между Нурмагомедом Джамаловым и Аланом Хубиевым. По ходу встречи Хубиев травмировал ногу, но продолжил борьбу. В итоге золото завоевал Джамалов. После поединка Нурмагомед отметился красивым поступком, помог оппоненту покинуть татами и затем буквально на руках поднял его на вторую ступень пьедестала.

«Всю схватку старался на больную ногу не оказывать давления, но под конец рефлекс сработал и получился бросок, – заявил Нурмагомед Джамалов. – Несмотря на травму, отвечал он хорошо: держал меня в напряжении. Три мысли было в голове во время схватки: не хочу проиграть, не хочу навредить, и то, что в каком-то моменте он может меня как-то неожиданно уложить на татами».

В дивизионе до 81 кг титул чемпиона России защитил Курбан Кадиев, а в категории до 90 кг впервые в карьере турнир выиграл титулованный Михаил Игольников.

«У меня дебют: впервые выступаю на чемпионате России, – признался Михаил Игольников. – Недавно пришёл к маме и понял, что на стене с медалями чего-то не хватает, помимо олимпийского золота, конечно. Поэтому и решил поехать в любимый Екатеринбург».

Сразу две спортсменки победили на чемпионате России в третий раз: Александра Бабинцева стала лучшей в весе до 78 кг, а Сабина Гилязова – до 48 кг.

«Свой первый титул я как раз завоевала в 2022 году в Екатеринбурге, затем первенствовала в Сириусе и вот теперь снова выигрываю на Урале», – отметила Гилязова.

Важное достижение покорилось Камиле Бадуровой, взявшей четвёртое золото турнира в карьере в категории до 63 кг.

«Улыбка после победы – это улыбка облегчения, показавшая, что трудный день закончился на такой положительной ноте, – рассказала Александра Бабинцева. – Подготовка была тяжёлой, местами трудной. И, когда она приводит к медали, это вдвойне приятно. Мы такую колоссальную работу с тренером проделали, поэтому на сто процентов заслужили эту золотую медаль».

Также в Екатеринбурге первенствовали Нияз Билалов (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Ольга Мухина (до 57 кг), Тамара Лищенко (до 70 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг). Что касается командного Fonbet чемпионата России, завершившего праздник дзюдо в столице Урала, то второй год подряд равных нет сборной Санкт-Петербурга, в составе которой числятся, например, чемпион мира Арман Адамян, медалисты Мировой серии Хусен Халмурзаев и Глафира Борисова.