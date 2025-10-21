Скидки
ФИДЕ учредит специальную премию в память о Даниэле Народицком

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, что организация учредит специальную премию в память об американском шахматисте Даниэле Народицком.

«Ужасные, трагические новости — всё равно не могу поверить в то, что мы все узнали вчера… Я консультировался с другими главными тренерами, потому что просто не мог с этим смириться.

Даня (и для всех нас в сердце он навсегда останется Даней) был не только блестящим гроссмейстером, но и неутомимым послом шахмат, а прежде всего — добрым, сострадательным и по-настоящему хорошим человеком.

Мы всегда будем помнить его. ФИДЕ учредит специальную премию в память о гроссмейстере Народицком и его вкладе в мир шахмат», — написал Дворкович в социальных сетях.

