Гимнастка Калмыкова — о ЧМ-2025: до сих пор не могу поверить, что мы здесь

Российская гимнастка Анна Калмыкова рассказала, что ей помогло справиться с волнением перед квалификацией на чемпионате мира — 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия).

«Мы прилетели в Джакарту больше недели назад, но я до сих пор не могу поверить, что мы здесь, среди участниц чемпионата мира. У меня невероятные ощущения, хочется всё везде посмотреть. Ночь перед выступлением была непростой, однако старалась отвлечься, книгу читала, музыку слушала. Сегодня прыжок прошла отлично, бревно — не очень хорошо, в вольных старалась сделать максимально всю свою базу, всю программу, но не очень получилось. Джакарту саму мы ещё толком не видели, потому что ездили только из зала в гостиницу, а из гостиницы — в зал», — приводит слова Калмыковой ТАСС.

Анна Калмыкова вышла в финал на опорном прыжке. В квалификации она показала результат 13,916 и стала пятой.