Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастка Калмыкова — о ЧМ-2025: до сих пор не могу поверить, что мы здесь

Гимнастка Калмыкова — о ЧМ-2025: до сих пор не могу поверить, что мы здесь
Аудио-версия:
Комментарии

Российская гимнастка Анна Калмыкова рассказала, что ей помогло справиться с волнением перед квалификацией на чемпионате мира — 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия).

«Мы прилетели в Джакарту больше недели назад, но я до сих пор не могу поверить, что мы здесь, среди участниц чемпионата мира. У меня невероятные ощущения, хочется всё везде посмотреть. Ночь перед выступлением была непростой, однако старалась отвлечься, книгу читала, музыку слушала. Сегодня прыжок прошла отлично, бревно — не очень хорошо, в вольных старалась сделать максимально всю свою базу, всю программу, но не очень получилось. Джакарту саму мы ещё толком не видели, потому что ездили только из зала в гостиницу, а из гостиницы — в зал», — приводит слова Калмыковой ТАСС.

Анна Калмыкова вышла в финал на опорном прыжке. В квалификации она показала результат 13,916 и стала пятой.

Материалы по теме
Мельникова и другие россиянки прошли в финалы на чемпионате мира — 2025 в Джакарте
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android