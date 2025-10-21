Скидки
«Нет такого, что кто-то косо смотрит». Гимнастка Калмыкова — об атмосфере на ЧМ-2025

Российская гимнастка Анна Калмыкова оценила атмосферу на чемпионате мира — 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). Спортсменка вышла в финал на опорном прыжке. В квалификации она показала результат 13,916 и стала пятой.

«Что касается атмосферы на соревнованиях, то всё отлично, все рады друг друга видеть. Нет такого, что кто-то косо на кого-то смотрит. Все рады нас видеть. И мы их тоже», — приводит слова Калмыковой ТАСС.

В финал в опорном пряжке также вышла олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Финал состоится в пятницу, 24 октября.

Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Россияне выступают в нейтральном статусе.

