«Они сразу поняли, кто вернулся». Васильева — о поддержке иностранных соперниц на ЧМ-2025

Российская гимнастка Лейла Васильева высказалась о своём выступлении в квалификации на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия), а также о поддержке иностранных спортсменов.

«Я сегодня выступала на большом адреналине, мотивация была запредельной. Всё это помогало мне сегодня. Выступала только на брусьях, в принципе, довольна, так как попала в финал. А дальше как сложится, посмотрим. Да, у меня здесь не было права на ошибку, так как выступала на одном снаряде. Но на меня этот момент никак не давил, думала только о том, чтобы сделать свои брусья.

Что касается соперниц, то все приняли нас дружно. И они сразу поняли, кто вернулся. И наше возвращение их очень порадовало, все здороваются, хотят общаться. И даже поддерживают нас, неважно, что мы в других командах», — приводит слова Васильевой ТАСС.