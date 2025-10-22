Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Был адреналин». Рощина — о выступлении на дебютном ЧМ по спортивной гимнастике

«Был адреналин». Рощина — о выступлении на дебютном ЧМ по спортивной гимнастике
Комментарии

Российская гимнастка Людмила Рощина рассказала, что не очень довольна своим выступлением в квалификации на чемпионате мира — 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). Спортсменка вышла в финал личного многоборья. Она набрала 52,065 балла в квалификации и стала седьмой.

«Да, волнение присутствовало, всё-таки это мой первый чемпионат мира. Но, с другой стороны, ощущения очень классные, был адреналин. Однако получилось, как получилось. В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить. В финалы в отдельных видах я не попала. Не очень довольна своим выступлением, завтра тренировка, буду исправлять всё», — приводит слова Рощиной ТАСС.

Материалы по теме
«Они сразу поняли, кто вернулся». Васильева — о поддержке иностранных соперниц на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android