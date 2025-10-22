«Был адреналин». Рощина — о выступлении на дебютном ЧМ по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Людмила Рощина рассказала, что не очень довольна своим выступлением в квалификации на чемпионате мира — 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). Спортсменка вышла в финал личного многоборья. Она набрала 52,065 балла в квалификации и стала седьмой.

«Да, волнение присутствовало, всё-таки это мой первый чемпионат мира. Но, с другой стороны, ощущения очень классные, был адреналин. Однако получилось, как получилось. В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить. В финалы в отдельных видах я не попала. Не очень довольна своим выступлением, завтра тренировка, буду исправлять всё», — приводит слова Рощиной ТАСС.