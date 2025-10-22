Скидки
На российскую велогонщицу, приехавшую на ЧМ-2025 по велотреку, упал потолок в отеле

На российскую велогонщицу Валерию Валгонен, приехавшую на ЧМ-2025 по велотреку, упал кусок потолка в отеле. Соревнования проходят в Сантьяго (Чили). Об инциденте в своём телеграм-канале рассказала победительница Лиги чемпионов Алина Лысенко. Спортсменка не пострадала.

Лысенко. Утро у нас началось с того, что на Валерию упал потолок (смеётся). С ней всё в порядке, голова на месте. Но зато нас переселили в большой-большой трёхместный номер. Есть ли от этого плюсы? Конечно, нет, потому что я переживаю за голову Валерии.

Валгонен. Конечно, есть плюсы. Можно ехать без головы (смеётся).

Лысенко. Она говорит: «Вообще не переживай. Мы теперь в шикарном номере живём». Даже окно в туалете есть, — сказали спортсменки в видео в социальных сетях.

ЧМ-2025 проходит с 22 по 26 октября. В Чили будет разыграно 22 комплекта наград: по 11 у мужчин и женщин. Россию в нейтральном статусе представляют Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев в индивидуальных спринтерских видах и Валерия Валгонен – в темповых.

